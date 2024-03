Marta Melão: a atleta de Santarém que está há sete anos no Sporting

Marta Melão, futebolista de 18 anos, conseguiu alcançar o sonho de milhares de atletas da sua idade: chegar a um grande do futebol português. A cumprir a sétima época no Sporting Clube de Portugal (SCP), a atleta natural de Santarém trabalha agora para manter o sonho vivo e consolidar o estatuto de jogadora profissional. Os primeiros passos de Marta Melão foram dados na Associação Académica de Santarém (AAS), onde esteve várias épocas e a treinar e jogar sempre com rapazes. Ainda hoje, sublinha a O MIRANTE, mantém ligação aos seus antigos colegas, com quem diz ter crescido e aprendido muitos dos valores que coloca em prática hoje em dia.

Pedro Guimarães, Bruno Morais, João Pascoal, João Gavela, Tiago Montez, Fábio Bona, Pedro Guedes e João Rodrigues foram alguns dos seus treinadores no clube scalabitano. No Sporting integra a equipa B feminina no escalão de sénior apesar de ser júnior de segundo ano. Em 2020, no seu primeiro jogo a representar a selecção nacional, no escalão sub15, marcou um golo. “Trabalhei muito para aquele momento e o que estava a acontecer era fruto do meu trabalho e dedicação”, vinca. Na época 2020/2021 a avançada venceu com as leoas o título da segunda divisão nacional.

Marta Melão é embaixadora do torneio “Santarém Cup”, organizado pela Académica de Santarém. Considera que o seu papel é mostrar aos atletas mais novos que os sonhos existem e podem ser alcançados. Marta Melão está no primeiro ano do curso de Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Santarém. A escolha do curso deveu-se a querer ter uma alternativa após o final da carreira futebolística. A carga horária do curso, os quatro treinos por semana, e o cansaço das viagens de comboio e carro entre Santarém e Lisboa, são o grande desafio que tem de ultrapassar. “Estou a lutar pelos meus objectivos por isso não há limites para a entrega que coloco”, sublinha.

Além da ambição em chegar à equipa principal do Sporting Marta Melão quer chegar à Seleção Nacional A, afirma, com convicção, acrescentando que, no seu ponto de vista, o futebol feminino tem evoluído muito ao nível técnico e físico.

O apoio dos seus pais na sua carreira desportiva tem sido a grande motivação para continuar a olhar para a frente e ver um futuro brilhante. Ana Borges, futebolista do Sporting Clube de Portugal, e Cristiano Ronaldo, são as suas referências na modalidade. Marta Melão diz também admirar Kika Nazareth, do Sport Lisboa e Benfica, sua adversária em algumas batalhas.

Marta Melão estudou no Conservatório de Música de Santarém onde aprendeu a tocar guitarra portuguesa e frequentou a Escola Secundária Dr. Ginestal Machado. Os jogos contra a União Desportiva de Santarém e contra o Footkart de Almeirim foram aqueles que deixaram uma maior marca na atleta durante a sua passagem pela Académica de Santarém.