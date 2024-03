Tejo Cup é uma festa do futebol de formação

A décima edição do torneio distrital de futebol de formação Tejo Cup tem como patrono Beto Severo, antigo internacional e jogador do Sporting Clube de Portugal que esteve presente na apresentação do evento, que decorrreu no W Shopping, em Santarém. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, entidade organizadora da competição, designou o torneio como a festa do futebol juvenil e atribuiu parte do crescimento da modalidade de futebol no distrito à existência do mesmo. Beto Severo referiu que se sente orgulhoso em ser associado à iniciativa e sublinhou a forma como o futebol de formação marca a carreira dos jogadores.

O torneio Tejo Cup é disputado entre selecções compostas por jogadores de vários clubes de concelhos do distrito de Santarém. A prova, que envolve cerca de 200 atletas dos escalões sub-13 e sub-14, começou no dia 9 de Março no Campo CUF em Alferrarede (Abrantes) e no Complexo Desportivo Municipal de Marinhais com o apuramento dos sub-14. No dia 23 de Março entre as 15h30 e as 19h30 jogam os sub-13 no Campo Municipal da Chamusca e no Campo da Azenha, em Amiais de Baixo.

Estiveram ainda presentes na apresentação do torneio Rui Manhoso, da direcção da Federação Portuguesa de Futebol; Rui Rosa, administrador do W Shopping; Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e presidente da Câmara de Almeirim, Carlos Amaro, em representação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo; e Alfredo Amante, vereador da Câmara de Santarém.