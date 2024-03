Beatriz Barreiras estreou-se no campeonato nacional de futebol feminino

Beatriz Barreiras, defesa de 18 anos natural do concelho de Salvaterra de Magos, teve a sua primeira experiência no campeonato nacional de futebol feminino, vestindo a camisola do Racing Power Football Club, do Seixal.

Beatriz Barreiras, futebolista natural do concelho de Salvaterra de Magos, estreou-se pelo Racing Power Football Club na Liga BPI, em jogo disputado contra o Clube Atlético Ouriense, de Ourém. O jogo acabou com a vitória por 5-0 para a equipa do Seixal, que está em quarto no campeonato nacional de futebol feminino, empatada com o Sporting Clube de Braga.

A defesa de 18 anos iniciou-se no Grupo Desportivo Forense, de Foros de Salvaterra, na época 2018/2019. Nas duas épocas seguintes jogou no União de Almeirim, passou depois para o Estoril Praia e realizou a transferência para o Seixal na época passada. O pai, Joaquim Barreiras, anunciou com orgulho, nas redes sociais, a estreia da filha: “(…) tem que se trabalhar muito. Muitas lágrimas de esforço e muito amor ao que fazes. Só para ver essa felicidade na tua cara valeu todo o sacrifício que nós, família, fizemos ao longos destes anos, e continuaremos a fazer”.