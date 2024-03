Santarém Cup promove o futebol de formação durante quatro dias

Evento organizado pela Académica de Santarém decorre esta semana e vai contar com um apoio de 25 mil euros da Câmara de Santarém

O torneio de futebol jovem Santarém Cup 2024, organizado pela Académica de Santarém, decorre de 27 a 30 Março e vai trazer à cidade centenas de pessoas, entre jogadores, técnicos e acompanhantes de equipas nacionais e internacionais. O evento vai contar com um apoio de 25 mil euros da Câmara Municipal de Santarém, aprovado na última reunião do executivo.

Para a autarquia, este apoio é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo associativismo desportivo na promoção da prática desportiva e do incremento social, sendo que este evento em concreto dá também um impulso significativo à economia local e é um factor de promoção turística do concelho.