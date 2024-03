Torneio 24 Horas de Futsal na Freixianda

Torneio 24 horas de futsal vai começar a 29 de Março, às 18h00, no Pavilhão Municipal de Freixianda, concelho de Ourém. No final, vão ser entregues as taças e mais de 500 euros em prémios para os primeiros classificados.

A Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Ourém na Freixianda está a organizar o XIV Torneio 24 Horas Futsal no Pavilhão Municipal de Freixianda, que começa a 29 de Março, pelas 18h00. No final, a 30 de Março, os primeiros classificados vão receber as taças e mais de 500 euros em prémios, incluindo troféus especiais para o melhor guarda-redes e melhor marcador, equipa com melhor fair-play e Troféu do Bar. Todos os participantes recebem medalhas. Vão estar presentes 16 equipas na competição e cerca de 200 atletas de todo o país.

A iniciativa vai contar ainda com animação durante todo o torneio com DJ, karaoke, comes e bebes, e com o apoio da Câmara de Ourém, União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Bombeiros Voluntários de Ourém e de empresas da freguesia do concelho.Este ano vão ainda decorrer o “Futsal Fest” com as actuações da banda The Peorth e o Dj Pedro Silva, um mini torneio feminino e uma conferência com o tema “A evolução do Fustal e do Futebol Feminino em Portugal”.