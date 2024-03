Futsal feminino do Vitória de Santarém vence na Taça Nacional

A equipa sénior feminina do Vitória de Santarém venceu o seu segundo jogo na série E da Taça Nacional de futsal frente ao Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Pombal (NCSP Pombal) por 2-3. O jogo da segunda jornada, no dia 24 de Março, deixou as atletas do Vitória na primeira posição com quatro pontos, estando à frente do Grupo Desportivo de Valverde e do NCSP Pombal.