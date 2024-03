Luta a quatro pelo título distrital de Santarém

O CD Fátima e o Abrantes e Benfica, que repartem a liderança da 1ª divisão distrital de futebol, venceram no fim de semana pelo mesmo resultado (3-1), frente ao CD Torres Novas e ao Mação, respectivamente. Ambos os emblemas somam 53 pontos, mais um do que o Ferreira do Zêzere, que também ganhou por 3-1, frente ao Amiense. O Fazendense não descolou do trio da frente e ao vencer por 4-0 o Vasco da Gama atingiu os 50 pontos. A seis jornadas do fim, está tudo em aberto quanto ao título.

Resultados completos da 24ª jornada: Abrantes e Benfica 3-1 Mação; Fazendense 4-0 ADRC Vasco Gama; Ferreira do Zêzere 3-1 Amiense; Samora Correia 0-0 Salvaterrense; GD Forense 3-1 Atl. Ouriense; SL Cartaxo 1-1 Coruchense; Alcanenense 3-1 Moçarriense; CD Fátima 3-1 CD Torres Novas.