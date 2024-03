União de Santarém perde mas mantém liderança no Campeonato de Portugal

A União de Santarém perdeu contra o União 1919, em Coimbra, por 1-0, mas apesar do contratempo manteve a liderança na Série C do Campeonato de Portugal, beneficiando do facto do segundo classificado, Lusitânia dos Açores, também ter perdido, com o Mortágua FC. À 25ª jornada do campeonato, a União de Santarém soma 52 pontos em 25 jogos. Resultado diferente obteve o FC Alverca B, 9º lugar, que empatou com o Rabo de Peixe 1-1. O FC Alverca tem 33 pontos em 24 jogos e está apenas dois pontos acima da linha de água. O União de Tomar, último classificado com 17 pontos, perdeu por 2-0 contra o Fontinhas, precisamente a primeira equipa da zona de despromoção.