Entusiasmo no torneio de futebol de formação Santarém Cup de 2024

Entusiasmo não faltou na cerimónia de abertura do torneio de futebol de formação Santarém Cup/Borrego Leonor e Irmão 2024 no CNEMA, em Santarém.

A cerimónia de abertura do torneio de futebol de formação Santarém Cup/Borrego Leonor& Irmão 2024 aqueceu na fria noite do dia 27 de Março o grande auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. O furor de várias equipas que vão participar no torneio que termina a 30 de Março fez-se ouvir com força em Santarém. Carlos Esteves, presidente da Académica de Santarém, referiu-se ao torneio como sendo o maior torneio de futebol de formação organizado por um clube em Portugal. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, na sua intervenção sublinhou que o mais importante é a diversão dos atletas. Houve ainda tempo para uma atuação da secção de ginástica do clube scalabitano antes da subida ao palco dos clubes a marcarem presença na cerimónia.