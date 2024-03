Lucas Santos e Ingrid Maior na Taça do Mundo de Trampolins

Lucas Santos terminou a sua prestação com a nota de 59.230 e um 13° lugar nas qualificativas. Ingrid Maior classificou-se em 30° com a nota de 53.270.

Lucas Santos e Ingrid Maior, do Clube de Trampolins de Salvaterra, representaram Portugal na Taça do Mundo em Cottbus, na Alemanha, no fim-de-semana de 23 e 24 de Março. Lucas Santos terminou a sua prestação com a nota de 59.230 e um 13° lugar nas qualificativas. Ingrid Maior classificou-se em 30° com a nota de 53.270.