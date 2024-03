Sub-14 femininos do Santarém Basket Clube

Santarém Basket teve três equipas a vencerem jogos no fim-de-semana em campeonatos nacionais. As sub-18 femininas perderam fora com o Sporting CP.

As equipas do Santarém Basket Clube que estão em campeonatos nacionais tiveram um desempenho geral positivo no fim-de-semana com apenas uma das equipas a sofrer uma derrota. Em sub-14 femininos, as jovens escalabitanas venceram por 48-62 o Paço de Arcos Clube. Em sub-16 femininos, o Santarém Basket ganhou ao Imortal BC por 45-47 em partida disputada em Albufeira. Em sub-16 masculinos os basquetebolistas do clube escalabitano derrotaram o Tubarões/ Motorbest por 62-70. Em embate com o Sporting Clube de Portugal o SBC em sub-18 femininos perdeu por 93-31 no pavilhão multiusos do Sporting CP.