Vitória de Santarém vence mas já não evita despromoção

A equipa sénior masculina de futsal do Vitória de Santarém não adormeceu em casa ao derrotar em na Nave Desportiva de Santarém o Sonâmbulos por 3-2. No jogo da 20ª jornada da série C do campeonato nacional da 3ª divisão nacional apontaram os golos vitorianos Miguel Canha, Ângelo Carvalho e Bernardo Garcia. O Vitória de Santarém está na décima posição, em zona de despromoção, e mesmo que vença os próximos dois jogos que faltam não vai conseguir alcançar o rival Sonâmbulos que está logo acima da tabela e soma neste momento 23 pontos.