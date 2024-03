Azinhaga Atlético Clube vai jogar em relvado sintético ainda este ano

A Câmara Municipal da Golegã adjudicou a empreitada de construção do relvado sintético no Campo Manuel Assunção Coimbra, casa do Azinhaga Atlético Clube, pelo valor de cerca de 230 mil euros, tendo para isso que contrair um empréstimo a médio-longo prazo. O executivo aprovou o projecto de execução do relvado, assim como o lançamento do concurso público, na reunião camarária de 20 de Outubro de 2023. O vice-presidente, Diogo Rosa, explica ao nosso jornal que o campo vai ser vedado e vai haver melhorias no estacionamento.