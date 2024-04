Pugilista do Vitória Clube de Santarém na final de torneio internacional de boxe amador

Atleta Israel Carvalho do VCS alcançou final na categoria de seniores pesos- pesados na primeira edição do torneio internacional de boxe amador Porto Box Cup.

O pugilista do Vitória Clube de Santarém (VCS) Israel Carvalho chegou à final na categoria de seniores pesos-pesados (+92 kg) na primeira edição do torneio internacional de boxe amador Porto Box Cup que decorreu entre os dias 27 e 30 de Março. Segundo informação dada pelo VCS, o atleta do clube scalabitano perdeu na final disputada com o inglês Daniel Logan . No grupo vitoriano esteve também Vasco Ligeiro, também pugilista do VCS, que alcançou a meia-final na sua categoria de júnior peso ligeiro. Apesar não ter participado, a acompanhar os atletas esteve Tiago Oliveira, primeiro atleta da formação do clube a realizar um combate oficial.

Segundo o portal de notícias da cidade do Porto, a competição Porto Box Cup no pavilhão municipal Nicolau Nasoni, cidade do Porto, envolveu mais de 600 atletas em representação de 91 equipas de 16 países, entre eles Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Suíça, Suécia e Cazaquistão.

O Vitória Clube de Santarém envolve dezenas de atletas em torno da modalidade de boxe e integra a Federação Portuguesa de Boxe.