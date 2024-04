Selecção distrital de futsal empata em torneio interassociações

Seleção distrital de futsal de Santarém empatou frente à equipa da associação de Setúbal no seu terceiro jogo do Torneio Interassociações sub-13 de futsal masculino.

A equipa da seleção distrital de futsal da Associação de Futebol de Santarém empatou no dia 4 de Abril por 3-3 frente à equipa da Associação de Futebol de Setúbal em jogo do Torneio Interassociações sub-13 de futsal masculino. Em representação do distrito de Santarém o atleta Tomás Fernando bisou e o colega de equipa Salvador Ferreira apontou um golo na parte final da partida.

A partida decorreu no Pavilhão Municipal de Oliveira de Frades e seguiu-se a duas derrotas da seleção de Santarém no torneio. A primeira no dia 2 de Abril frente à Associação de Futebol de Lisboa por 16-0 e a segunda no dia 3 contra a Associação de Futebol de Coimbra por 6-3.