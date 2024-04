Na Freixianda há uma equipa de trail que pertence à Associação Cultural do Vale do Nabão

Para pertencer ao grupo de trail da Lentidão Furiosa – Freixianda o único requisito é o gosto pelo desporto e pelo convívio. É isso que diz o responsável do grupo, Sérgio Almeida, a O MIRANTE. Qualquer pessoa, independentemente da idade e forma física, pode-se juntar à equipa. “Quem não gosta de correr, tem a vertente de caminhada. Aqui o mais importante é a prática de exercício, o contacto com a natureza e o convívio”, explica. O grupo surgiu no final do ano passado. Luís Bastos é tesoureiro da Associação Cultural e Recreativa Vale do Nabão e facilitou o acolhimento da modalidade na associação, presidida por Humberto Pereira.

Actualmente o grupo tem cerca de 35 elementos, de ambos os géneros e com idades entre os oito e os 85 anos. A equipa tem conseguido destacar-se em várias provas tendo já conquistado pódios em vários escalões, em provas masculinas e femininas. Os trilhos são a principal vertente do grupo. “Há subidas, descidas e é praticamente impossível fazer as provas sempre a correr. A envolvência e a paisagem também ajuda muito, além do convívio no fim”, reforça. Humberto Pereira acrescenta que o desporto acrescenta qualidade de vida. O presidente da associação mudou o seu estilo de vida depois de vários problemas de saúde. “Comecei a andar todos os dias. Faça chuva ou faça sol, faço sempre cinco quilómetros de caminhada diariamente” conta, com orgulho. O início no desporto para Sérgio Almeida foi semelhante. “Até aos 36 anos nunca fiz desporto. Nessa altura fui diagnosticado com problemas de tensão arterial e tinha excesso de peso. Agora corro, no mínimo, três vezes por semana, percursos de 10 quilómetros”, conta.

O próximo grande objectivo da equipa é inscrever-se na federação para competir nos campeonatos federados e organizar uma caminhada com todos os atletas e sócios da associação.