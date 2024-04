João Morgado é o novo campeão regional de ténis

O atleta do Ahead Clube de Ténis de Alverca conquistou o título de singulares no Campeonato Regional Júnior disputado no Clube Escola de Ténis de Oeiras, levando para casa o título de campeão regional de sub-18 pela primeira vez na sua jovem carreira. A promessa do ténis nacional alcançou as três finais possíveis da prova e conquistou o título em singulares. Em comunicado o clube explica que no Campeonato Regional de Lisboa que se jogou de 1 a 6 de Abril João Morgado venceu todas as rondas “de forma distinta” e destaca que também em ambas as vertentes de pares (masculinos e mistos) alcançou a final.