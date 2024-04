Corrida da Criança em Glória do Ribatejo

A secção de Trail do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, do concelho de Salvaterra de Magos, promove a Corrida da Criança no 25 de Abril, às 10h00, junto ao Pavilhão Municipal em Glória do Ribatejo. Podem participar crianças entre os 6 e os 16 anos. Nos benjamins (6 aos 9 anos) o percurso é de meio quilómetro, nos infantis (10 aos 13 anos) de um quilómetro e nos juvenis (14 aos 16 anos) de 1,5 quilómetros. As inscrições podem ser feitas na Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo, através do e-mail do clube ou por formulário online. No final da prova todos os atletas recebem uma medalha e um pequeno lanche. A prova é gratuita.