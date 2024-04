O Clube de Trampolins de Salvaterra voltou a afirmar-se numa competição europeia com os atletas Ingrid Maior e Lucas Santos.

Ginastas do Clube de Trampolins de Salvaterra trazem medalhas para Portugal

Ingrid Maior e Lucas Santos terminaram o Campeonato da Europa de Trampolins com medalhas de bronze para Portugal. Os atletas do Clube de Trampolins de Salvaterra são treinados por Carlos Matias, também seleccionador nacional. Lucas Santos arrecadou o bronze em trampolim sincronizado com o par Gabriel Albuquerque, da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé, representando também a Seleção Nacional Sénior. Ingrid Maior conquistou o bronze por equipas, na competição de trampolim individual.