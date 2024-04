Luís Ramos do Vitória de Santarém é vice-campeão nacional de jiu-jitsu

O atleta da academia Jiu-Jitsu by Juca/Vitória Clube de Santarém, Luís Ramos, sagrou-se vice-campeão nacional de jiu-jitsu na categoria master 3 - peso médio (82,30 kg). O feito do atleta foi alcançado no dia 6 de Abril no Pavilhão Multiusos de Odivelas. Segundo um comunicado do clube, a prestação inseriu-se no campeonato português de jiu-jitsu 2024, uma das principais competições realizadas em solo luso reservada a atletas de nacionalidade portuguesa. A competição integra o calendário oficial da Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu brasileiro filiada na International Jiu-Jitsu Federation.