Selecção distrital sub 14 feminina em 3º na Festa do Basquetebol Juvenil

Atletas estiveram em representação do distrito de Santarém na Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira que terminou no dia 7 de Abril.

A equipa feminina do escalão sub-14 que esteve a representar o distrito de Santarém na Festa do Basquetebol Juvenil, em Albufeira, alcançou o terceiro lugar na prova ficando apenas abaixo das selecções de Lisboa e Aveiro. Em sub 16-feminino as basquebolistas ao serviço da selecção distrital ficaram na quarta posição. A 16ª edição da festa do basquetebol juvenil realizou-se entre 3 e 7 de Abril em Albufeira. Segundo a Federação Portuguesa de Basquetebol, a festa do basquetebol é a maior competição de basquetebol juvenil do país.