Pugilista do Vitória de Santarém na final de torneio internacional no Porto

O pugilista do Vitória Clube de Santarém Israel Carvalho chegou à final na categoria de seniores pesos pesados (+92 kg) na primeira edição do Torneio Internacional de Boxe Amador Porto Box Cup que decorreu entre os dias 27 e 30 de Março. Segundo informação dada pelo clube escalabitano, o atleta perdeu na final disputada com o inglês Daniel Logan. No grupo vitoriano esteve também Vasco Ligeiro, que alcançou a meia-final na sua categoria de júnior peso ligeiro. A competição Porto Box Cup envolveu mais de 600 atletas em representação de 91 equipas de 16 países, entre eles Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Suíça, Suécia e Cazaquistão.