Torneio Interassociações sub-16 feminino de futebol joga-se a norte do distrito

A selecção distrital feminina de sub-16 de futebol da Associação de Futebol de Santarém (AFS) vai iniciar a fase final do Torneio Interassociações esta sexta-feira, dia 12 de Abril, frente à selecção da Ponta Delgada (Açores). O jogo agendado para as 10h00 vai ser transmitido pela AFS, anfitriã da fase final do torneio. Os jogos da competição interassociações decorrem entre 12 e 14 de Abril.

A partida da equipa da AFS joga-se no Campo Operário em Vilar dos Prazeres, localidade do concelho de Ourém. Além deste local os restantes palcos de jogos vão ser o Estádio Papa Francisco e o campo João Paulo II (Fátima), o Campo ADRC Vasco da Gama em Boleiros (Fátima), o campo da Caridade (Ourém), o Campo da Chã, em Caxarias, e o Campo de Jogos dos Bugalhos, em Alcanena.