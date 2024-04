Ginastas ribatejanos voaram alto no Europeu de Trampolins

Inês Correia, do Clube de Futebol Estevense, sagrou-se campeã da Europa de juniores em trampolins. Ingrid Maior e Lucas Santos, do Clube de Trampolins de Salvaterra, conquistaram medalhas de bronze para Portugal.

Inês Correia, da secção de trampolins do Clube de Futebol Estevense, de Benavente, é a nova campeã da Europa júnior em duplo mini-trampolim. A jovem ginasta brilhou a grande altura na 29ª edição do Campeonato da Europa de Trampolins, que decorreu em Guimarães de 3 a 7 de Abril, onde outros atletas da região também representaram Portugal com excelentes resultados.

Ingrid Maior e Lucas Santos, do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos, conquistaram medalhas de bronze para Portugal. Lucas Santos arrecadou o bronze em trampolim sincronizado com o par Gabriel Albuquerque, da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé, representando a selecção nacional sénior. Ingrid Maior conquistou o bronze por equipas, na competição de trampolim individual. Os atletas do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos são treinados por Carlos Matias, também seleccionador nacional. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou os ginastas portugueses pelo desempenho.