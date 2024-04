Jornadas Equestres da Juventude reuniram jovens promessas da equitação

As terceiras Jornadas Equestres da Juventude levaram até à capital do cavalo, a Golegã, 150 promessas do desporto equestre. As actividades repartiram-se pelo Hippos Golegã, Quinta da Labruja e Largo do Arneiro de 2 a 7 de Abril. As cabines do júri no Hippos Golegã foram renovadas para melhorar as condições de trabalho e climatização. O evento foi lançado em 2022 numa parceria entre o município da Golegã e a Federação Equestre Portuguesa (FEP), sendo uma forma de afirmar a Golegã como capital do cavalo.

O programa contemplou a Taça de Portugal da Juventude de Saltos de Obstáculos, Concurso Nacional da Juventude, estágio de preparação do Campeonato da Europa de Atrelagem de Juvenis, estágio de treinador nacional de dressage juventude e Campeonato de Portugal de Equitação de trabalho.

Destaque ainda para a realização de várias palestras no auditório do Equuspolis: Competições de Endurance na Juventude, com a vice-presidente da Associação Portuguesa de Cavaleiros de Endurance, Isabel Nogueira; Conceitos sobre veterinária desportiva de Equinos – Primeiros Socorros e Bem-Estar Animal, com o veterinário da Federação Equestre Internacional, Bruno Miranda; e Ética no Desporto com a juiz nacional de saltos de obstáculos, Anabela Reis.