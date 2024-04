Maria Ferreira convocada para estágio da selecção nacional sub-15 de futsal

A atleta do Vitória Clube de Santarém Maria Ferreira foi convocada pela selecionadora nacional Rute Carvalho para o estágio de preparação da seleção nacional sub-15 de futsal feminino a decorrer no Luso, concelho de Mealhada. A jovem de 13 anos na passada época teve duas internacionalizações por Portugal entrando na história do emblema vitoriano, segundo informação do clube. O Vitória congratulou a atleta que veste a camisola do emblema escalabitano há oito anos.