Salvaterra Fight Club com pódios no Campeonato de Jiu-jitsu

A Salvaterra Fight Club, associação de artes marciais e desportos de combate do concelho de Salvaterra de Magos, esteve representada no Campeonato Português de Jiu-jitsu Brasileiro pelos atletas Paula Dias, Lara Maria, Manuel Vicente e Nuno Nunes, que alcançaram, individualmente, duas medalhas de ouro e uma de prata. A competição decorreu em Odivelas.

Paula Dias, na categoria Master 5 -69, conquistou o primeiro lugar na sua categoria sem luta e Lara Maria alcançou o segundo lugar na categoria Master 1 -74. Manuel Vicente não subiu ao pódio da categoria adulto -76, mas lutou com garra até aos quartos de final. O professor de Jiu-jitsu, Nuno Nunes, na categoria Master 4 -100,5, sagrou-se campeão na categoria sem luta e ainda conquistou o segundo lugar no absoluto. O MIRANTE conversou este ano com as campeãs nacionais de Jiu-jitsu.