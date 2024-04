Clube de Judo de Torres Novas tem 100 praticantes num desporto que é muito psicológico

O Clube de Judo de Torres Novas, que chegou a estar inactivo entre 2005 e 2010, está num grande momento. Nuno Ribeiro, responsável pela secção de judo, afirma que além do crescimento desportivo, incutir valores como o respeito, disciplina e amizade é uma das principais missões do clube. Técnico de turismo de profissão, o seccionista começou a praticar com 19 anos por influência do irmão. Há nove anos juntou-se ao Clube de Judo de Torres Novas e há cinco ficou como coordenador do judo. Juntamente com Kátia Sombra são os únicos técnicos responsáveis no clube.

O processo de crescimento continua, com bons resultados em competição e com o aumento das turmas que, actualmente, contam com 100 praticantes dos 3 aos 55 anos de idade. Recentemente conquistou dois segundos lugares, no Campeonato Nacional de Juvenis e na Copa de Espanha. É pena, lamenta Nuno Ribeiro, que seja cada vez mais difícil manter atletas depois dos 18 anos porque os treinos e provas são exigentes em termos físicos e porque os jovens vão para as universidades e desligam-se da modalidade. Outra dificuldade é encontrar pessoas disponíveis para o associativismo.

O maior desafio de um judoca, considera o seccionista, é saber gerir a parte psicológica. “O judo primeiro é psicológico, temos de ter estratégias e tácticas bem definidas e só depois usamos o físico. O poderio físico não significa que vamos vencer o combate porque se o adversário tiver uma boa estratégia pode perfeitamente ganhar” explica. O facto de o judo ser um desporto individual é outro factor de pressão uma vez que as atenções estão somente no atleta.

No Clube de Judo de Torres Novas há jovens a treinar praticamente todos os dias e com treinos bi-diários nas férias tendo também componentes de introdução à musculação e de aspectos técnicos. Os objectivos futuros são continuar o processo de crescimento e conseguir atrair mais jovens para a modalidade, bem como, a curto-prazo, conseguir ganhar medalhas do campeonato nacional de juvenis que se realiza em Junho.