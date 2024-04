Crossódromo do Granho recebe arranque do nacional de motocross

As corridas do Nacional de Motocross iniciam às 14h00 de domingo, com organização do Moto Pampas.

O Campeonato Nacional de Motocross vai ter a sua primeira prova no crossódromo do Granho, concelho de Salvaterra de Magos, no domingo, 14 de Abril. Estarão em pista as categorias MX65, MX85, MX125 júnior, MX2, MX1 e MX veteranos para um espectáculo que promete muita adrenalina e diversão, com as corridas a começar às 14h00 e os treinos logo pela manhã, às 08h00. A organização da prova coube ao grupo motard local, Moto Pampas, Federação de Motociclismo de Portugal e Instituto Português do Desporto e Juventude.