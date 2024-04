Cátia Mendes é campeã nacional de corrida em montanha

Atletas do Thomar Athletics conquistaram vários pódios nas mais recentes competições, com destaque para Cátia Mendes venceu a prova principal feminina do Campeonato Nacional de Corrida em Montanha.

A atleta do Thomar Athletics Cátia Mendes venceu a prova principal feminina do Campeonato Nacional de Corrida em Montanha no dia 6 de Abril. A atleta conseguiu ser campeã nacional na prova que decorreu em Cinfães. Na mesma competição, mas na vertente masculina o atleta júnior do clube tomarense, Tiago Homem, ficou na terceira posição.

Atletas do Thomar Athletics também participaram na prova do Km Jovem distrital, onde Luísa Conde e Ana Carrêlo venceram as suas provas em juvenis e seniores femininos, respectivamente. A colega de equipa Inês Cotrim ficou em terceiro em juvenis femininos e João Antunes em segundo em iniciados masculinos. O Thomar Athletics alcançou colectivamente o segundo lugar. Realce ainda para a qualificação de Clara Franco para os Campeonatos de Portugal nos 80 metros. No torneio de abertura da pista ao ar livre a atleta Inês Saldanha ficou na terceira classificação em sub-18.

Já Álvaro Soares, no último ano do escalão M50, ficou na terceira posição nacional no Campeonato Nacional de 5 quilómetros e vai integrar a equipa da selecção nacional no Campeonato da Europa Master em Maio.