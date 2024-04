Clube de Judo de Torres Novas vence três medalhas no torneio Almonda Cup

O Clube de Judo de Torres Novas teve um participação digna de registo na última edição do torneio Almonda Cup, que se realizou no sábado, 13 de Abril, no Pavilhão dos Desportos, em Torres Novas. A associação de Torres Novas conquistou três medalhas na prova organizada pela Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) que contou com a participação de mais de 150 atletas, alguns deles internacionais.

Os atletas do Clube de Judo de Torres Novas não acusaram a pressão por estarem a jogar em casa e alcançaram excelentes resultados. Dos quatro atletas que se apresentaram na competição, Pedro Sardinha Costa (-81kg) e Pedro Costa (-60kg) ficaram em 1° lugar, Tomás Lopes (-42kg) ficou em 3° lugar e Rafael Silva (-42kg) em 5° lugar.