José Suga recebe Prémio Carlos Gaspar em noite emotiva

O professor de Natação José Suga recebeu o Prémio Carlos Gaspar atribuído pela Junta de Freguesia de Samora Correia. A distinção foi feita durante a cerimónia de entrega do prémio, no centro cultural da cidade, a 6 de Abril, e contou com a presença de muitos alunos das aulas de natação.

Coube ao presidente da Junta de Samora Correia, Augusto Marques, entregar o prémio. “Em nome da comunidade da freguesia de Samora Correia, das colectividades, da junta, do júri e da assembleia de freguesia é com honra que me cabe a mim entregar esta distinção. José Suga está há 40 anos ao serviço da nossa comunidade, a passar valores e ensinamentos. Tem um carácter e uma personalidade ímpar e é uma referência para muitas gerações”, disse o autarca.

Em nome da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), o dirigente Carlos Pernes considerou ser uma homenagem mais que justa. Aplaudido de pé José Suga agradeceu à direcção da SFUS, junta e assembleia de freguesia por terem proposto o seu nome ao prémio.

Há mais de 30 anos que José Suga dá aulas de natação na SFUS e é responsável pela modalidade nas piscinas de Samora Correia. Antes, durante uma década, deu aulas de ginástica. “Fiz muitos sacrifícios em prol da natação. Saía quase todos os fins-de-semana com os cadetes, juvenis, juniores e seniores. A minha família já estava habituada mas hoje em dia é difícil encontrar quem queira sujeitar-se a isso”, disse em Janeiro a O MIRANTE.

A gala de entrega do Prémio Carlos Gaspar contou com a actuação da classe de ginástica rítmica da SFUS e rancho folclórico da colectividade. A noite foi abrilhantada com a música de Fernando Tordo, convidado especial. O prémio, que tem o nome do associativista e pedagogo Carlos Gaspar, é entregue todos os anos a figuras da freguesia de Samora Correia que trabalharam e se dedicaram ao desenvolvimento da sua terra e da sua população.