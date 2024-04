Torneio Atleta Completo Distrital já tem vencedores

A pista do Estádio Municipal de Abrantes recebeu o Torneio Atleta Completo Distrital onde os atletas dos escalões sub 14 e sub 16 competiram em cinco e sete provas combinadas

A pista do Estádio Municipal de Abrantes recebeu o Torneio Atleta Completo Distrital onde os atletas dos escalões sub 14 e sub 16 competiram em cinco e sete provas combinadas, respectivamente, entre elas provas de corrida, lançamento do peso e salto em comprimento. Os diferentes vencedores foram: Heptatlo Sub 16 Masc. - Luís Bibi (CLAC); Heptatlo Sub 16 Fem. - Laura Agostinho (IND); Pentatlo Sub 14 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo); Pentatlo Sub 14 Fem. - Mariana Formiga (UDZ Alta).

Desta competição vai sair a selecção que representará a Associação de Atletismo de Santarém na fase nacional a realizar no final deste mês em Pombal.