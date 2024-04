Atleta olímpica Inês Henriques é a madrinha da W Scallabis Night Race

A ex-marchadora de alta competição Inês Henriques é a madrinha da prova W Scallabis Night Race que se realiza a 20 de Abril na cidade de Santarém. A campeã do mundo de 50 km em marcha (Londres 2017) é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde de Santarém do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém). Segundo o presidente do IPSantarém João Moutão, a atleta de Rio Maior é um exemplo de superação pessoal e profissional e uma prova de como é possível ter uma carreira de alta competição, preparando a transição de atleta para enfermeira. João Moutão disse também que a instituição de ensino superior está a preparar um plano de apoio para os estudantes-atletas a partir do projecto UAARESuperior.

A nona edição da W Scallabis Night Race vai estar dividida em três momentos: uma corrida dedicada às crianças; uma caminhada de cinco quilómetros com início previsto para as 19h00; e a corrida de dez quilómetros, prova principal, com início previsto para as 21h00. Após as actividades desportivas vai haver espaço para animação com a presença de gastronomia regional.