Luta acesa no topo da tabela da 1ª divisão distrital de futebol

O líder CD Fátima venceu fora na 26ª jornada da 1ª divisão distrital de futebol o SL Cartaxo por 2-4, e o Abrantes e Benfica, segundo classificado na tabela mas igual em pontos, goleou por 6-0 o Atlético Ouriense. Na luta a quatro ficou tudo na mesma, porque o 3º classificado, Ferreira do Zêzere venceu o Mação por 2-0, enquanto o 4º classificado, Fazendense somou mais três pontos com a vitória de 2-0 sobre o Salvaterrense.

A luta pela conquista do título do campeonato da Associação de Futebol de Santarém está acesa com o CD Fátima e o Abrantes e Benfica a somarem 59 pontos em 26 jogos. O Ferreira do Zêzere tem 58 pontos e o Fazendense tem 56. Faltam quatro jornadas para o final da competição.