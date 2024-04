Skaters ribatejano com boa prestação no Algarve

Os atletas Francisco e Manuel Gameiro, do Ateneu Artístico Cartaxense, e a atleta Matilde Carvalho, da Slide Skate School, conseguiram chegar às finais nos seus escalões na primeira etapa da Liga Pro Skate Portugal 2024, que decorreu em Portimão. No escalão sub 15 femininos, Matilde Carvalho alcançou o quarto lugar, enquanto em sub 13 masculinos, Manuel Gameiro ficou em quinto lugar e Francisco Gameiro em sétimo.