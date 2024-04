Equipa da Golegã ainda não tem qualquer derrota no campeonato e pode conquistar título da 1ª divisão distrital em caso de vitória no fim-de-semana.

Casa do Benfica da Golegã perto do título distrital em futsal

A equipa sénior masculina da Casa do Benfica da Golegã, que permanece invicta no campeonato da 1ª divisão distrital de futsal, está a um jogo de ser tornar campeã, caso vença o confronto agendado para dia 20 de Abril em casa frente à equipa da ACR Carvalhos de Figueiredo. Na partida do dia 14 de Abril a equipa da Golegã venceu fora o Grupo Desportivo da Ribeira do Fárrio (GRUDER) por 1-3 em jogo da 19ª jornada. Neste momento, a Casa do Benfica da Golegã soma 36 pontos em 12 jogos, sendo a única equipa da competição da Associação de Futebol de Santarém que não tem qualquer derrota.