Rodrigo Martins e Mie Miele do Clube de Ginástica de Torres Novas conquistaram títulos no Campeonato Territorial de Ginástica Artística.

Clube de Ginástica de Torres Novas com campeões distritais

Os ginastas Rodrigo Martins e Mia Miele, do Clube de Ginástica de Torres Novas, sagraram-se campeões distritais no Campeonato Territorial de Ginástica Artística da Associação de Ginástica de Santarém. Segundo comunicado do clube, Rodrigo Martins foi campeão distrital de solo, participando na primeira divisão de ginástica artística masculina. A ginasta Mia Miele foi campeã distrital de trave e vice-campeã distrital de solo na segunda divisão de ginástica artística feminina.

Tanto Rodrigo Martins como Mia Miele apuraram-se para o Campeonato Nacional da primeira e segunda divisão que se realiza no dia 25 de Maio no Complexo Desportivo de Almada.