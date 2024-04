Vitória de Santarém com três convocados para estágio da selecção sub-13 de futsal

Tomás Fernando, Santiago Filipe e Francisco Coelho, do Vitória de Santarém, foram convocados para o estágio de preparação da selecção nacional sub-13 de futsal que decorre de 19 a 21 de Abril no Luso. Segundo um comunicado do clube, para o atleta Tomás Fernando a convocatória é uma repetição da que já tinha recebido na época anterior. Para Santiago Filipe e Francisco Coelho a chamada ao estágio representa uma estreia.

O Vitória Clube de Santarém é, depois do SL Benfica, um dos emblemas mais representados na convocatória nacional a par do Sporting CP e da Juventude SC. Na actual época desportiva já foram convocados seis atletas do Vitória para as várias selecções nacionais. Nas suas redes sociais o clube escalabitano salienta o papel dos vários envolvidos como familiares, colegas de equipa e técnicos no crescimento dos jovens enquanto atletas.