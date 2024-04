Gala do Desporto de Santarém reconheceu mérito dos atletas do concelho

A Gala do Desporto do município de Santarém distinguiu mais uma vez atletas do concelho pelos resultados obtidos no ano de 2023. A ex-atleta de futsal Leonor Pinho assistiu a um workshop de teqball em Almeirim e desde então mantém-se agarrada à modalidade que tem vindo a dar-lhe frutos como a medalha de bronze na categoria de doubles femininos que conquistou no Campeonato Europeu sub-19 de Teqball que se disputou na Eslováquia. A atleta dos “Caixeiros “ de Santarém está no 1º ano da licenciatura em Desporto de Natureza e Turismo Activo na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Apesar de admitir não ser fácil, aproveita para convidar amigos a treinar consigo quando as várias aulas práticas do curso permitem.

Um pouco mais novo mas também dos “Caixeiros”, Martim Vasques, de 15 anos, natural de Santarém, está no clube há um ano e meio. O aluno de 9º ano na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado diz que a sua carga horária permite o equilíbrio entre aulas, estudo e treinos. Continuar no clube a seguir ao ensino obrigatório é um desejo do jovem que tem em mente para a vida profissional uma carreira na Polícia ou no Exército.

Habituada a manusear a bola com as mãos, Joana Almeida, 15 anos, está neste momento no escalão sub-16 do Santarém Basket Clube, equipa que disputa o campeonato nacional. A aluna de 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias na Escola Secundária Sá da Bandeira utiliza o tempo disponível para estudar de forma a não faltar a nenhum dos quatro treinos por semana. A jovem natural de Santarém diz que um cenário possível é chegar ao escalão sub-18 feminino no clube.

Duarte Paulino, de 12 anos, é atleta de primeiro ano no escalão sub-14 do Santarém Basket Clube. O aluno da Escola Básica 2,3 Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim, acredita que pode continuar no basquetebol na vida adulta devido ao gosto que tem pela modalidade e às amizades que tem vindo a criar. Para além do basquetebol já somou conquistas pessoais na escola na modalidade de badminton. Na perspectiva do atleta, o treinador Hugo Silva e o colectivo a que pertence mereceram o título de campeão distrital sub-12 de basquetebol na época 2022/2023. O colega de equipa Eduardo Gomes integra o clube há dois anos e estuda na Escola Básica 2,3 D. João II, em Santarém. Além de basquetebol também pratica rugby, uma modalidade que aprecia pelo nível técnico e pelo contacto físico.

Ana Santos, aluna da Escola Básica 2, 3 de Alcanede, joga futebol no CCDR Moçarriense e futsal feminino pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques. A atleta de 12 anos tem como ambição chegar à seleção nacional e a sua futebolista de eleição é Lúcia Alves, futebolista do Sport Lisboa e Benfica.

A cerimónia decorreu no grande auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, na noite de 12 de Abril. O evento contou com o humor do apresentador João Manzarra. O ex-presidente da Associação de Futebol de Santarém, Rui Manhoso, recebeu na ocasião o prémio dedicação numa noite de enaltecimento do desporto.