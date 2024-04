Thomar Athletics conquista título feminino no Campeonato de Corrida em Montanha

Fim-de-semana desportivo do Thomar Athletic com resultados dignos de registo.

A equipa feminina do Thomar Athletics conquistou o título no Campeonato Nacional de Corrida em Montanha. Este é um resultado histórico para a modalidade na cidade de Tomar e para o Thomar Athletics, que consegue um título absoluto nacional no ano da sua fundação. A prova em Moimenta da Beira - CN Montanha, servia ainda para apuramento da Selecção Portuguesa para o Campeonato da Europa.

Durante o último fim-de-semana, a equipa do Thomar Athletics teve uma forte participação em provas de Estrada e Trail, com 36 atletas em competição em quatro provas diferentes, culminando com a participação internacional do atleta Bjorn Wastvedt na Maratona de Londres, onde representou o emblema nabantino com um recorde pessoal na distância