Vitória de Santarém vence na Taça Nacional de Futsal feminina

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória Clube de Santarém derrotou o Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Pombal por 2-1 em jogo disputado no dia 20 de Abril. Andreia Neves bisou na partida disputada na Nave Desportiva de Santarém. À 5ª jornada da Série E da Taça Nacional Sénior Feminina de Futsal, o Vitória ocupa para já o primeiro lugar da tabela, somando sete pontos. Na série, para além das equipas já mencionadas está também a equipa do Grupo Desportivo de Valverde.