Zona Alta com pódios colectivos em competições distritais de ginástica

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, participou no fim-de-semana em duas competições distritais de ginástica de onde colheu pódios. No Encontro Distrital da AGS (Associação de Ginástica de Santarém) de Benjamins o clube alcançou na secção de ginástica artística feminina o 2º lugar por clubes. Já em prova do Campeonato Distrital de Infantis em Ginástica Artística Masculina e Feminina, a UDR Zona Alta obteve o 3º lugar por clubes na vertente feminina. As competições distritais de ginástica realizaram-se no ginásio municipal de Torres Novas nos dias 20 e 21 de Abril.