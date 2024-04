Câmara de Santarém aprovou a atribuição de subsídio de 1.500 euros que visa apoiar as despesas relativas à participação de um atleta e do seu treinador nessa competição.

Associação de Kempo Chinês de Santarém no Campeonato do Mundo

A Força Interior - Associação de Kempo Chinês de Santarém participa no Campeonato do Mundo de Kempo que se realiza de 24 a 29 de Abril na Turquia, em representação da selecção nacional. A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de subsídio de 1.500 euros que visa apoiar as despesas relativas à participação de um atleta e do seu treinador nessa competição. “Um apoio que reforça a aposta do Município de Santarém nas diferentes modalidades desportivas”, sublinha a autarquia.