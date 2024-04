Fernando Mamede e Inês Henriques apadrinham Corrida das Pontes

Estão abertas as inscrições para a 18.ª Corrida das Pontes. A prova realiza-se a 26 de Maio em Coruche.

Os atletas Fernando Mamede e Inês Henriques são os padrinhos da 18.ª Corrida das Pontes que se realiza dia 26 de Maio, em Coruche.

Organizada pelo Município de Coruche, com colaboração técnica da empresa Trilho Perdido, a prova principal compreende um circuito de 10 quilómetros em estrada plana, a que se somam três quilómetros da Corrida da Família, destinada a todos os que desejam participar na festa desportiva pelo prazer de correr ou caminhar, sem intuito competitivo.

A prova terá início às 10h00, com partida e chegada ao Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos. As inscrições para a Corrida das Pontes estão abertas e podem ser realizadas até 30 de Abril por 7,5 euros ou, de 1 a 20 de Maio, pelo valor de 10 euros. A participação na Corrida da Família requer inscrição mas é gratuita. Ambas têm inscrições limitadas a 600 participantes.

“A presença dos atletas é motivo de inspiração para todos os participantes, dos corredores competitivos àqueles que participam por prazer, diversão e/ou desafio pessoal”, refere a nota de imprensa do município de Coruche.