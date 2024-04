Jovem futebolista da União de Santarém assina pelo Sporting CP

O jovem futebolista da União de Santarém Vasco Constantino assinou contrato com o Sporting Clube de Portugal para a época 2024/2025. O atleta que integra a equipa do escalão sub-8 do clube escalabitano vai vestir as cores da UDS até ao final da actual época, indo na próxima representar o clube leonino. Em comunicado nas redes sociais, a União de Santarém expressa o orgulho sentido ao testemunhar o crescimento do atleta e o reconhecimento do seu empenho na actividade desportiva.