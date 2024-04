Vários atletas do Pedrogão Triatlo ficaram apurados para o Campeonato do Mundo X-TERRA, que decorrerá a 28 de Setembro, em Itália.

Vitória do Pedrógão Triatlo em etapa do Regional Jovem na Golegã

No dia 21 de Abril decorreu a segunda etapa do Regional Jovem XTERRA, na Golegã. Numa manhã considerada perfeita para a realização deste tipo de provas, onde reinou a boa disposição, a equipa do Pedrógão Triatlo participou com quase meia centena de atletas de vários escalões jovens e dois atletas absolutos, conquistando resultados dignos de registo.

O Pedrógão Triatlo alcançou a primeira posição colectiva e 11 pódios individuais, fruto do excelente trabalho e empenho de todos os jovens atletas. Em segundo lugar ficou a BEST (Batalha Escola de Triatlo) e fechou o pódio a equipa da Fátima Escola de Triatlo (FET).

Para além do prémio colectivo, ficaram apurados para o Campeonato do Mundo X-TERRA, que decorrerá a 28 de Setembro, em Itália, os atletas Leonor Gonçalves, Luiz Viriato, Tomé Sentieiro, Simão Vieira e Afonso Mourão. Destaque também para os atletas Maria Rita Neves, Ema Gomes e Francisco Jogo, pela primeira participação em provas de Triatlo.