Sport Clube Povoense evoluiu com esforço dos sócios e quer honrar história de 84 anos

A colectividade pretende manter a chama acesa com a colaboração da população, apesar de pairar uma nuvem negra da falta de interesse das pessoas. Uma associação em que os sócios em 1969 se mobilizaram a construíram com a sua força física a sede, merece respeito e dedicação.

A sede da associação Sport Clube Povoense “Os Leões” na Póvoa de Santarém foi construída pelos sócios e com materiais doados por estes. Através de uma carta à data de Abril de 1969 foi feito um pedido à população de contribuição monetária para a conclusão das obras, que foram inauguradas 1969. No edifício da sede, localizado na rua da Igreja na Póvoa de Santarém, está numa parede exterior um mural pintado em 2023 por um grupo de jovens da terra e pelo artista “Bigod”, nome artístico de João Domingos.

Em 2021, foi concluída a requalificação do parque desportivo José Duarte, fundador da colectividade, mas que foi entretanto alvo de vandalismo, com grafitis e portas arrombadas, segundo lamenta o presidente da associação, João Arruda. O Sport Clube Povoense foi fundado em 1940 por um grupo de amigos da Póvoa de Santarém. Segundo João Arruda, 58 anos, natural de Angola, que desempenha o cargo desde 2016, José Duarte então membro do clube “Leões” de Santarém e adepto do Sporting Clube de Portugal doou o terreno do campo de futebol e da sede à colectividade. Actualmente, apesar de a colectividade estar fechada durante a semana, o espaço recebe de forma esporádica alguns eventos como almoços, o Baile da Pinha ou teatro. A colectividade também organiza a festa anual em honra de Nossa Senhora da Luz, que vai decorrer de 13 a 17 Agosto no recinto de festas da Póvoa de Santarém.

A associação tem agendados eventos como a Noite Branca, no dia 25 de Maio, e a celebração do 55º aniversário da inauguração da sede, a 28 de Setembro. Pelo palco da colectividade passaram nos anos 80 o Teatro Experimental Povoense com uma série de espectáculos e elementos da associação representaram mais tarde a revista de teatro “Fruta Madura”. O Sport Clube Povoense conta neste momento com cerca de 80 sócios que pagam a quotas e tem um campo de futsal e um campo de futebol de 11.

O mandato da actual direcção termina em Dezembro de 2024. Paulo Braz, 58 anos, vice-presidente nascido e criado na Póvoa de Santarém, não esconde o cansaço que sente em relação ao facto de não aparecer sangue novo para os órgãos sociais. O sócio-gerente de uma empresa de reparação de automóveis relembra os tempos em que associação funcionava como um agregador de pessoas onde eram disputados jogos lúdicos. João Arruda diz que o seu objectivo é lutar contra o desinteresse e evitar que a associação acabe e manter o campo de futebol à espera que apareça uma equipa de futebol como já teve há algum tempo.