Natação adaptada do Alhandra Sporting Club inspirou um livro

Célia Martins aceitou o desafio lançado pelo Alhandra Sporting Club (ASC) e escreveu um livro baseado nas vivências dos atletas da natação adaptada da instituição. Após uma reunião, a direcção do ASC pediu aos pais para que sugerissem ideias para angariar verbas para as actividades do clube, uma vez que os encargos com viagens, equipamentos e alimentação são todos pagos pela instituição.

E foi assim que nasceu o livro “O Lugar de Isaura”, baseado nas vivências dos atletas da natação adaptada do clube, e cujas verbas resultantes da venda da obra revertem para as equipas. A filha de Célia Martins tem 17 anos e é uma das alunas da natação adaptada do clube. Nascida com uma alteração genética, que é responsável pelo atraso no seu desenvolvimento, Camila Mourato foi uma inspiração para a mãe.

A história gira em torno de Isaura, uma jovem de 13 anos que se desloca de cadeira de rodas. Na escola acaba por conhecer um colega portador de deficiência que a incentiva a começar a nadar.

O enredo dá uma reviravolta e Isaura vê-se impossibilitada de continuar com os treinos. Uma história descrita pela autora como sendo de superação e união. “O livro aborda temas como os anseios dos adolescentes faces às mudanças e a sua aceitação nos meios sociais, a depressão na adolescência, o perigo do excesso de velocidade automóvel, a dedicação plena dos pais dos atletas portadores de deficiências, a interajuda e união entre grupos, a solidariedade e claro a inclusão”.

Célia Martins escreveu o livro em seis meses e pagou do seu bolso a impressão de 200 exemplares. Paginou e fez as ilustrações. A fotografia da filha, que aparece na capa, foi tirada pela fotógrafa Manuela Diniz. O livro custa dez euros e pode ser adquirido através do ASC.