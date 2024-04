Inscrições abertas para Prémio Internacional em Marcha de Rio Maior

Rio Maior vai receber no dia 11 de Maio grandes nomes da marcha atlética nacional e internacional em mais um Grande Prémio Internacional em Marcha.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Rio Maior vai receber no dia 11 de Maio grandes nomes da marcha atlética nacional e internacional em mais um Grande Prémio Internacional em Marcha. A 31ª edição da prova, que integra o circuito mundial da disciplina, é organizada pelo Município de Rio Maior, pela empresa municipal Desmor e pelo Clube de Natação de Rio Maior, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Santarém.

Segundo a organização, as inscrições para os atletas internacionais, já se encontram abertas e podem ser realizadas em: www.marchariomaior.org/registo-internacional. As inscrições para a Légua de Marcha e Marcha de Promoção podem ser efectuadas gratuitamente para todos os atletas em https://lap2go.com/pt/event/gp-rio-maior-2024. As inscrições para os 20 km - Campeonato Nacional estão acessíveis em https://www.fpacompeticoes.pt/3484/competicao.